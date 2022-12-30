Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Покойся с миром, мой Король». Экс-пилот Ф-1 Баррикелло отреагировал на смерть Пеле

«Покойся с миром, мой Король». Экс-пилот Ф-1 Баррикелло отреагировал на смерть Пеле
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, бразилец Рубенс Баррикелло отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного соотечественника Пеле.

«Покойся с миром, мой Король Пеле… Всегда добрый и с улыбкой на лице. Спасибо за всё», — написал в своих социальных сетях Рубенс Баррикелло.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Мир скорбит по Пеле. Умер Король футбола. LIVE Мир скорбит по Пеле. Умер Король футбола. LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022