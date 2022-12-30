«Покойся с миром, мой Король». Экс-пилот Ф-1 Баррикелло отреагировал на смерть Пеле

Бывший гонщик Формулы-1, бразилец Рубенс Баррикелло отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного соотечественника Пеле.



«Покойся с миром, мой Король Пеле… Всегда добрый и с улыбкой на лице. Спасибо за всё», — написал в своих социальных сетях Рубенс Баррикелло.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.