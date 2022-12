Никита Мазепин подвёл итоги уходящего года

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин подвёл итоги уходящего 2022 года.



«Этот год точно был не очень хорошим во многом. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что хоть что-то хорошее я взял из этого.



Несмотря на всё, что произошло, я не потерял что-то очень важное для меня, а именно спорт как центральную часть моей жизни. Наоборот, моя связь со спортивным миром только усилилась. Наш фонд, We Compete as One, помогает забаненным спортсменам и развивает таланты из разных стран. Мы заручились поддержкой единомышленников и даже нашли своё отражение в искусстве, вокруг нас собралось большое сочувствующее сообщество.



В этом году я узнал, как важно отпустить ситуацию и наполнить свою жизнь чем-то новым. Ивент «99» и музыка стали моим выходом в 2022 году. А как насчёт ралли «Шёлковый путь»? Победа, которую мы одержали после 10 дней бездорожья от Астрахани до Москвы.



Честно говоря, этот год был полон впечатлений. Но это только помогло мне сделать шаг вперёд.



Мы все повысили свою стойкость. И желаю всем не забывать об этой суперспособности и использовать её на 100% в наступающем году», — написал Никита Мазепин в своих социальных сетях.