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Машина товарищей по команде Тима и Тома Коронелов загорелась и сгорела дотла на «Дакаре»

Машина товарищей по команде Тима и Тома Коронелов загорелась и сгорела дотла на «Дакаре»
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На первом этапе ралли «Дакар-2023» машина Мишеля Кремера и Томаса де Буа, которые являются товарищами по команде Тима и Тома Коронелов загорелась примерно в 70 километрах от этапа и сгорела дотла.

Видео доступно на YouTube-канале Тома Коронела.

«Это очень напугало нас и ужасно для всей команды, но, к счастью, Мишель и Томас смогли выбраться вовремя», — сказали Тим и Том после гонки.

На первом этапе ралли «Дакар-2023» экипаж Тима и Тома Коронелов, выступающих на автомобиле Century CR6 финишировали тридцатыми, отстав от победителя этапа Карлоса Сайнса на 34 минуты.

«Дакар». Внедорожники. Первый этап

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») — 3:20.41.
2. Себастьен Лёб (Франция, BRX) +0,23.
3. Маттиас Экстрём («Ауди») +0,47.
4. Герлен Шишери (Франция, BRX) +1,14.
5. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») + 1,59.
6. Вайдотас Жала (Литва, BRX) +5.28
7. Брайан Барагванат (ЮАР, Century) +6,33.
8. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) + 6,59.
9. Нассер Аль-Аттия (Саудовская Аравия, «Тойота») +7,09.
10. Якуб Пшигонски (Польша, «Мини») +8,52.
11. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +8,54.

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