Машина товарищей по команде Тима и Тома Коронелов загорелась и сгорела дотла на «Дакаре»

На первом этапе ралли «Дакар-2023» машина Мишеля Кремера и Томаса де Буа, которые являются товарищами по команде Тима и Тома Коронелов загорелась примерно в 70 километрах от этапа и сгорела дотла.

Видео доступно на YouTube-канале Тома Коронела.

«Это очень напугало нас и ужасно для всей команды, но, к счастью, Мишель и Томас смогли выбраться вовремя», — сказали Тим и Том после гонки.

На первом этапе ралли «Дакар-2023» экипаж Тима и Тома Коронелов, выступающих на автомобиле Century CR6 финишировали тридцатыми, отстав от победителя этапа Карлоса Сайнса на 34 минуты.

«Дакар». Внедорожники. Первый этап



1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») — 3:20.41.

2. Себастьен Лёб (Франция, BRX) +0,23.

3. Маттиас Экстрём («Ауди») +0,47.

4. Герлен Шишери (Франция, BRX) +1,14.

5. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») + 1,59.

6. Вайдотас Жала (Литва, BRX) +5.28

7. Брайан Барагванат (ЮАР, Century) +6,33.

8. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) + 6,59.

9. Нассер Аль-Аттия (Саудовская Аравия, «Тойота») +7,09.

10. Якуб Пшигонски (Польша, «Мини») +8,52.

11. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +8,54.