Лопрайс выиграл второй этап «Дакара»-2023 среди грузовиков

В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда «Дакар»-2023.

В классе грузовых машин лучший результат показал чех Алеш Лопрайс. Второе место занял голландец Янус ван Кастерен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Нидерландов Мартин ван ден Бринк.

Дакар-2023. Грузовики. Второй этап:

1. Алеш Лопрайс (Praga) — 5:38.18

2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +1.50

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +6.11

4. Ярослав Вальтр (Tatra) +10.10

5. Игорь Боуэнс (Gregoor) +43.59

6. Бен Ван де Лар (Fried Van De Laar) +1:06.55

7. Клаудио Беллина (MM Technology) +1:18.08

8. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +1:19.56

9. Мартин Шольтис (Tatra) +1:31.28

Ранее легендарный француз Себастьен Лёб объяснил неудачное выступление на втором этапе «Дакара».