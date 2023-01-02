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Лопрайс выиграл второй этап «Дакара»-2023 среди грузовиков

Лопрайс выиграл второй этап «Дакара»-2023 среди грузовиков
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В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда «Дакар»-2023.

В классе грузовых машин лучший результат показал чех Алеш Лопрайс. Второе место занял голландец Янус ван Кастерен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Нидерландов Мартин ван ден Бринк.

Дакар-2023. Грузовики. Второй этап:

1. Алеш Лопрайс (Praga) — 5:38.18
2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +1.50
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +6.11
4. Ярослав Вальтр (Tatra) +10.10
5. Игорь Боуэнс (Gregoor) +43.59
6. Бен Ван де Лар (Fried Van De Laar) +1:06.55
7. Клаудио Беллина (MM Technology) +1:18.08
8. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +1:19.56
9. Мартин Шольтис (Tatra) +1:31.28

Ранее легендарный француз Себастьен Лёб объяснил неудачное выступление на втором этапе «Дакара».

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