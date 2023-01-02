Фернандо Алонсо прокомментировал официальный анонс о его принятии в «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1, испанский ветеран Фернандо Алонсо прокомментировал официальный анонс британской команды «Астон Мартин», представившей его в качестве боевого пилота на 2023 год.
«Привет, ребята, я Фернандо Алонсо. И я очень рад присоединиться на этот год к команде Формулы-1 «Астон Мартин». Нам нужна ваша поддержка. Продолжайте болеть за нас. Мы с нетерпением ожидаем предстоящего сезона. Скоро увидимся», – сказал пилот в социальных сетях.
Минувший сезон Алонсо, в июле отметивший 41-летие, провёл за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. В Кубке конструкторов «Альпин» завершила чемпионат на четвёртой позиции.
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