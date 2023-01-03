«Феррари» поздравила Михаэля Шумахера с днём рождения

Команда Формулы-1 «Феррари» поздравила легендарного гонщика команды Михаэля Шумахера с днём рождения. Сегодня, 3 января, ему исполнилось 54 года.



«С тобой в твой день рождения, Михаэль. Сегодня и всегда», — говорится в сообщении «Феррари», к которому прикреплён поздравительный постер.

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Позже «Скудерия» разместила ещё один пост, озаглавив его «величайший» и представив фото с достижениями Михаэля.

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

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