Даниэль Риккардо отреагировал на уход из жизни Кена Блока

Австралийский пилот Даниэль Риккардо выразил соболезнования в связи со смертью раллийного гонщика Кена Блока. Он погиб в аварии, когда ехал на снегоходе по крутому склону. Внезапно транспорт перевернулся и придавил его.



«Вчера было тяжело. Кен был источником вдохновения для многих из нас по всему миру. Сейчас мои мысли с его семьёй. Легенда», — написал Риккардо у себя в социальных сетях.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который он дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. В новом сезоне он будет третьим пилотом «Ред Булл».

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле: