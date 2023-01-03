Хэмилтон сделал заявление по поводу смерти Кена Блока

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, выразив соболезнования в связи со смертью своего товарища, раллийного гонщика Кена Блока. Он погиб в аварии, когда ехал на снегоходе по крутому склону. Внезапно транспорт перевернулся и придавил его
«Как правило, я не смотрю социальные сети, чтобы сосредоточиться на своём здоровье и благополучии. Но сегодня я получил известие о потере дорогого друга. Я опустошён известием о кончине Кена Блока. Он был удивительным человеком, который всегда жил полной жизнью.
Помню нашу первую совместную работу и то, каким позитивным он тогда был. Какой же талант за рулём! Много лет назад мы прекрасно провели время, занимаясь хели-ски и сноубордом в Канаде.
Как же сильно мы уважали друг друга! Его действительно будет не хватать, и мои мысли и молитвы обращены к его прекрасной семье. Он ушёл слишком рано. Покойся с миром, Кен», — написал Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:
- 3 января 2023
-
18:28
-
18:02
-
17:28
-
16:28
-
15:02
-
14:41
-
14:20
-
13:37
-
12:22
-
10:37
-
09:39
- 2 января 2023
-
23:54
-
23:36
-
22:00
-
21:00
-
19:47
-
19:06
-
17:47
-
16:38
-
14:58
-
14:34
-
13:16
-
10:54
-
10:03
-
09:37
- 1 января 2023
-
22:40
-
21:21
-
20:29
-
20:13
-
19:53
-
19:37
-
18:52
-
18:11
-
17:49
-
17:19