Хэмилтон сделал заявление по поводу смерти Кена Блока

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, выразив соболезнования в связи со смертью своего товарища, раллийного гонщика Кена Блока. Он погиб в аварии, когда ехал на снегоходе по крутому склону. Внезапно транспорт перевернулся и придавил его



«Как правило, я не смотрю социальные сети, чтобы сосредоточиться на своём здоровье и благополучии. Но сегодня я получил известие о потере дорогого друга. Я опустошён известием о кончине Кена Блока. Он был удивительным человеком, который всегда жил полной жизнью.



Помню нашу первую совместную работу и то, каким позитивным он тогда был. Какой же талант за рулём! Много лет назад мы прекрасно провели время, занимаясь хели-ски и сноубордом в Канаде.

Как же сильно мы уважали друг друга! Его действительно будет не хватать, и мои мысли и молитвы обращены к его прекрасной семье. Он ушёл слишком рано. Покойся с миром, Кен», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей: