«Он в невероятной форме». В «Чип Ганасси Рейсинг» впечатлены работой Шварцмана на тестах

Управляющий директор «Чип Ганасси Рейсинг» Майк Халл высказался по поводу российского гонщика Роберта Шварцмана, который сегодня провёл тесты за команду, показав на болиде IndyCar лучший результат.

«Роберт, безусловно, качественный гонщик, более того, он понимает, что нужно машине. Он быстро освоился в машине, и вы можете понять, почему он был погружён в «Феррари». Это была потрясающая возможность для него протестировать нашу машину, а для нас — его. Я думаю, он был приятно удивлён тем, как управляется болид IndyCar. Он находится в невероятно хорошей физической форме, и у него не было никаких проблем с управлением машиной в течение дня», — приводит слова Халла Racer.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: