Чандхок назвал идеальную роль для Феттеля
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок считает, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель может возглавить юниорскую программу «Ред Булл».
«Идеальная роль для него — возглавить программу подготовки пилотов для «Ред Булл». Думаю, он будет очень здорово растить профессионалов в следующем поколении гонщиков. Но для меня его наследием всё равно останутся титулы и жест Себастьяна с пальцем. Это ведь блестяще», — приводит слова Чандхока Sky Sports.
Себастьян Феттель летом объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании сезона-2022. Последние два сезона немецкий гонщик выступал за британскую команду «Астон Мартин».
Ранее Хельмут Марко также заявил, что Феттель может получить должность в «Ред Булл».
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