«Грубейшая ошибка в легенде». Кузьмич рассказал о причине аварий Сайнса и Петеранселя

Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал о причинах аварий Карлоса Сайнса и Стефена Петеранселя на седьмом этапе «Дакара»-2023.



«Из-за аварий сегодняшних досадных были сход Петеранселя и авария на том же месте Карлоса Сайнса. Была грубейшая, просто грубейшая ошибка в легенде. Нарисован был длинный левый поворот через горочку. Красная полоска с бугорком. Это означает, что там пологая дюна, через которую можно смело переваливаться. Грубо говоря, горка. Не трамплин, не подброс, не ступенька.



По факту там оказалась высокая ступенька, и на большом ходу ты ввалишь в полный газ. И ребята там грохнулись очень сильно.



Штурмана Петеранселя увезли в Бурайду, даже точно знаю, в какой госпиталь на вертолёте. Надеюсь, всё будет хорошо. Карлос вроде бы починился, но не знаю, поедет он дальше или нет», — сказал Кузьмич у себя в соцсетях.

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