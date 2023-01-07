Источник: новая машина «Ред Булл» станет легче на 3 кг
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» уже омологировала своё новое шасси, сообщает Autosport. По информации источника, новая машина австрийской команды будет на три килограмма легче своего предшественника.
Работает над снижением веса машины и «Феррари». Сообщается, что команда хочет сделать машину даже легче минимального предела в 796 килограммов, что позволит коллективу в будущем использовать балласт для лучшей развесовки и баланса машины, а также сделать шаг вперёд в работе с шинами.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, «Феррари» стала второй в чемпионате.
В личном зачёте победу отпраздновал гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен, Шарль Леклер из «Феррари» стал вторым.
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