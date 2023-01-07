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Гасли объяснил проблемы «Альфа Таури» в сезоне-2022

Гасли объяснил проблемы «Альфа Таури» в сезоне-2022
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Новобранец «Альпин» Пьер Гасли подвёл итоги сезона-2022, который для него стал последним в составе команды «Альфа Таури».

«Неудивительно, что я разочарован. У нас был отличный 2021 год, и наши ожидания и амбиции в команде были высоки. Я действительно с большим нетерпением ждал изменений в правилах на 2022 год. Изменения должны были сблизить пелотон, все видели в этом возможность.

К сожалению, это был трудный для нас год. Похоже на то, что происходило в 2018-м, когда я присоединился к команде и не было никакой производительности. Я бы сказал, что у нас были недостатки в области эффективности машины. С точки зрения аэродинамики у нас было слишком много прижимной силы.

В итоге это сказалось на других областях. Машина больше скользила, шины больше нагревались. Из-за этого вы скользите ещё больше и у вас больше износа.

Кроме того, нам не удалось сбросить лишний вес машины. Это повлияло на итоги сезона. Я действительно считаю, что у машины был большой потенциал. Не думаю, что машина была прямо ужасной. В некоторых гонках нам всё же удавалось бороться за очки», — приводит слова Пьера Гасли F1i.

В минувшем сезоне Пьер Гасли выступал за «Альфа Таури» и с 23 очками занял 14-е место в общем зачёте пилотов. С 2023 года Гасли будет напарником Эстебана Окона в «Альпин».

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