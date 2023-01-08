Ферстаппен: у меня нет необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к социальным сетям.

«У меня просто нет необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру. Келли тоже делает это гораздо реже, чем раньше. Если я когда-нибудь закончу с Формулой-1, я не думаю, что после этого буду много писать. Мне это просто не нравится.

Некоторые люди целыми днями ничем другим не занимаются, я же занят другими делами. Я провожу много времени в телефоне, но это больше для того, чтобы организовать дела вокруг моей команды. Это тоже занимает много времени, но, поскольку это моя страсть, я думаю, что работать с этим очень весело», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

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