Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: у меня нет необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру

Ферстаппен: у меня нет необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к социальным сетям.

«У меня просто нет необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру. Келли тоже делает это гораздо реже, чем раньше. Если я когда-нибудь закончу с Формулой-1, я не думаю, что после этого буду много писать. Мне это просто не нравится.

Некоторые люди целыми днями ничем другим не занимаются, я же занят другими делами. Я провожу много времени в телефоне, но это больше для того, чтобы организовать дела вокруг моей команды. Это тоже занимает много времени, но, поскольку это моя страсть, я думаю, что работать с этим очень весело», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023