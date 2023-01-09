Видео: Даниил Квят показал, как поддерживает форму в тренажёрном зале

Бывший пилот Формулы-1 российский гонщик Даниил Квят опубликовал очередной пост в социальных сетях. Так, спортсмен показал упражнения, позволяющие ему поддерживать себя в форме.
Напомним, весной минувшего года Квят отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) пилотам из России и Беларуси, после чего принял решение сосредоточиться на американской гоночной серии NASCAR.
Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота россиянин провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году россиянин был резервным гонщиком французской команды «Альпин», однако место основного пилота так и не получил.
Ожидается, что в 2023 году Квят примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в категории LMP2.
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