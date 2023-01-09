«Не самый аккуратный парень». Пилот Формулы-E – о Ландо Норрисе

Пилот Формулы-E Саша Фенестраз вспомнил, как в 2018-м в течение года жил в одной квартире с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. По словам Фенестраза, Норрис так любил сухие завтраки Weetabix, что коробки от них валялись по всей квартире.

«У него их было так много, и они были разбросаны по всему дому! У него даже была одна коробка с его собственным именем, потому что Weetabix сделали её специально для него. Он точно не был самым аккуратным парнем, какого я когда-либо встречал. Мы и сегодня продолжаем смеяться над тем, что было», — приводит слова Фенестраза Daily Star.

Гонщики «Макларена» подурачились за рулём:

Ранее Норрис рассказал, что многому научился за те два года, когда был напарником по команде австралийского гонщика Даниэля Риккардо.