Motorsport Nederland: лидер «Дакара» в зачёте грузовиков Лопрайс снялся с соревнований

Чешский гонщик Алеш Лопрайс принял решение сняться с «Дакара». Об этом информирует Motorsport Nederland. Напомним, во время соревнований Лопрайс наехал на зрителя, из-за чего тот погиб. Алеш говорил, что не заметил болельщика. В скором времени должно было пройти разбирательство с целью установить, мог ли гонщик заметить инцидент.

Смертельная авария на «Дакаре»: грузовик сбил зрителя:

Общий зачёт после девятого этапа:



1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.

2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:17.40.

5. Ярослав Валтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +2:33.14.

Ранее Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем.