Motorsport Nederland: лидер «Дакара» в зачёте грузовиков Лопрайс снялся с соревнований
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Чешский гонщик Алеш Лопрайс принял решение сняться с «Дакара». Об этом информирует Motorsport Nederland. Напомним, во время соревнований Лопрайс наехал на зрителя, из-за чего тот погиб. Алеш говорил, что не заметил болельщика. В скором времени должно было пройти разбирательство с целью установить, мог ли гонщик заметить инцидент.
Смертельная авария на «Дакаре»: грузовик сбил зрителя:
Общий зачёт после девятого этапа:
1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.
2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.
4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:17.40.
5. Ярослав Валтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +2:33.14.
Ранее Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем.
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