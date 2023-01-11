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Motorsport Nederland: лидер «Дакара» в зачёте грузовиков Лопрайс снялся с соревнований

Motorsport Nederland: лидер «Дакара» в зачёте грузовиков Лопрайс снялся с соревнований
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Чешский гонщик Алеш Лопрайс принял решение сняться с «Дакара». Об этом информирует Motorsport Nederland. Напомним, во время соревнований Лопрайс наехал на зрителя, из-за чего тот погиб. Алеш говорил, что не заметил болельщика. В скором времени должно было пройти разбирательство с целью установить, мог ли гонщик заметить инцидент.

Смертельная авария на «Дакаре»: грузовик сбил зрителя:

Общий зачёт после девятого этапа:

1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.
2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.
4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:17.40.
5. Ярослав Валтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +2:33.14.

Ранее Лопрайс показал, как выглядело из кабины столкновение со зрителем.

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