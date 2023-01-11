Шварцман станет резервным гонщиком «Феррари» вместе с Джовинацци

Российский гонщик Роберт Шварцман станет резервным гонщиком «Феррари» вместе с Антонио Джовинацци, сообщает Motorsport.

Напомним, в прошлом году Шварцман выполнял роль тест-пилота «Феррари».

Не исключено, что Шварцман будет совмещать работу в «Феррари» в выступлениями в гонках, но точной информации по этому поводу пока нет.

На тестах «Чип Ганасси Рейсинг» Роберт был быстрейшим. Шварцман проехал неофициальный лучший круг за 52,539 секунды. Россиянин опередил Стинга Рэя Робба из «Дэйл Койн Рейсинг» (52,584 с), пилота HMD Motorsports Indy NXT и пилота по развитию «Чип Ганасси Рейсинг» Киффина Симпсона (52,905 с), а также заводского пилота «Пенске» Дэйна Кэмерона на Chevy (53,364 с).