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Де Бар выиграл 10-й этап «Дакара» в классе грузовиков. Ван Кастерен лидирует в зачёте

Де Бар выиграл 10-й этап «Дакара» в классе грузовиков. Ван Кастерен лидирует в зачёте
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В Саудовской Аравии проходит 10-й этап престижного ралли-марафона «Дакар» – 2023. Победу в зачёте грузовиков по его итогам одержал гонщик из Нидерландов Паскаль де Бар. Вторым был ещё один голландский гонщик Митчел ван ден Бринк. Топ-3 замкнул Янус ван Кастерен (тоже Нидерланды).

«Дакар»-2023. Грузовики. 10-й этап:

1. Паскаль де Бар («Ивеко») – 2:09.46.
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +0.22.
3. Янус ван Кастерен («Ивеко») +1.12.
4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1.23.
5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +4.39.

Общий зачёт после 10-го этапа:

1. Янус ван Кастерен («Ивеко») – 43:00.51.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +22.41.
3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +51.07.
4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +2:08.06.
5. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:22.47.

Ранее сообщалось, что чех Алеш Лопрайс снялся с «Дакара». До 10-го этапа он был лидером зачёта.

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