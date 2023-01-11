Де Бар выиграл 10-й этап «Дакара» в классе грузовиков. Ван Кастерен лидирует в зачёте

В Саудовской Аравии проходит 10-й этап престижного ралли-марафона «Дакар» – 2023. Победу в зачёте грузовиков по его итогам одержал гонщик из Нидерландов Паскаль де Бар. Вторым был ещё один голландский гонщик Митчел ван ден Бринк. Топ-3 замкнул Янус ван Кастерен (тоже Нидерланды).



«Дакар»-2023. Грузовики. 10-й этап:



1. Паскаль де Бар («Ивеко») – 2:09.46.

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +0.22.

3. Янус ван Кастерен («Ивеко») +1.12.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1.23.

5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +4.39.



Общий зачёт после 10-го этапа:



1. Янус ван Кастерен («Ивеко») – 43:00.51.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +22.41.

3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +51.07.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +2:08.06.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:22.47.

Ранее сообщалось, что чех Алеш Лопрайс снялся с «Дакара». До 10-го этапа он был лидером зачёта.