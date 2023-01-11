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Лидер общего зачёта «Дакара» Аль-Аттия прокомментировал 4-й результат на 10-м СУ

Лидер общего зачёта «Дакара» Аль-Аттия прокомментировал 4-й результат на 10-м СУ
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Лидер общего зачёта «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин Нассер Аль-Аттия прокомментировал четвёртый результат на десятом спецучастке ралли-марафона.

«Спецучасток был коротким, но сложным. Это был хороший день, чтобы протестировать на завтра кое-какие вещи, которые пригодятся. Мы знаем, что нам нужно. Важно не совершать ошибок. Сегодня я не слишком напрягался, не хотелось рисковать. Завтра нас ждёт марафонский этап. Джиниэль всё ещё позади, и мы продолжаем работать как команда», — приводит слова Аль-Аттии официальный сайт «Дакара».

«Дакар»-2023. Внедорожники. 10-й этап:

1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 1:48:32.
2. Маттиас Экстрём (GCK) +3:04.
3. Лукас Мораес (Toyota) +5:22.
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5.45.
5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +6:01.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +6.14.
7. Хенк Латеган (Toyota) +7.59.

Общий зачёт после 10 этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:13.37.
2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.34.
3. Себастьен Лёб (Prodrive)+1:37.23.
4. Хенк Латеган (Toyota) +1:48:37.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:10:56.
6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:45:24.
7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:50:02.

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