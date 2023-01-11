Чешский гонщик Вальтр: стоило отменить этап в зачёте грузовиков после гибели зрителя

Чешский гонщик в классе грузовиков Ярослав Вальтр высказался об инциденте с гибелью болельщика после наезда на него со стороны Алеша Лопрайса.



«Я бы не хотел сегодня участвовать в гонках. Это ужасно неприятная ситуация для всех нас, пилотов, и далеко не все хотели бы продолжать гонку сегодня. Лично я бы отменил сегодняшний этап для грузовиков, чтобы у ребят была возможность решить, возвращаться в гонку или нет», — приводит слова Ярослава Вальтра Idnes.



Напомним, Лопрайс во время ралли «Дакар»-2023 совершил наезд на человека. От полученных повреждений пострадавший скончался. Им оказался 69-летний итальянский болельщик.



Ранее Лопрайс выступил с обращением, где признался, что он вместе с экипажем не видел болельщика. По его словам, это могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в грузовике. При этом он признался, что случившееся будет преследовать его до конца жизни. В заключение своего обращения он выразил соболезнования семье и друзьям скончавшегося болельщика. Недавно сообщалось, что он решил покинуть «Дакар».