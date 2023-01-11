Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чешский гонщик Вальтр: стоило отменить этап в зачёте грузовиков после гибели зрителя

Чешский гонщик Вальтр: стоило отменить этап в зачёте грузовиков после гибели зрителя
Комментарии

Чешский гонщик в классе грузовиков Ярослав Вальтр высказался об инциденте с гибелью болельщика после наезда на него со стороны Алеша Лопрайса.

«Я бы не хотел сегодня участвовать в гонках. Это ужасно неприятная ситуация для всех нас, пилотов, и далеко не все хотели бы продолжать гонку сегодня. Лично я бы отменил сегодняшний этап для грузовиков, чтобы у ребят была возможность решить, возвращаться в гонку или нет», — приводит слова Ярослава Вальтра Idnes.

Напомним, Лопрайс во время ралли «Дакар»-2023 совершил наезд на человека. От полученных повреждений пострадавший скончался. Им оказался 69-летний итальянский болельщик.

Ранее Лопрайс выступил с обращением, где признался, что он вместе с экипажем не видел болельщика. По его словам, это могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в грузовике. При этом он признался, что случившееся будет преследовать его до конца жизни. В заключение своего обращения он выразил соболезнования семье и друзьям скончавшегося болельщика. Недавно сообщалось, что он решил покинуть «Дакар».

Трагедия на «Дакаре» лишила экс-конкурента «КАМАЗа» шансов на победу. Обзор 10-го дня Трагедия на «Дакаре» лишила экс-конкурента «КАМАЗа» шансов на победу. Обзор 10-го дня
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023