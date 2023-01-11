Трагедия на «Дакаре» лишила экс-конкурента «КАМАЗа» шансов на победу. Обзор 10-го дня

В среду участников «Дакара» ждал необычный спецучасток. По меркам ралли-рейда его длина микроскопическая – всего 114 километров. Однако организаторы обещали, что в пустыне Руб-эль-Хали гонщикам только и придётся, что постоянно штурмовать дюны, так что скучно не будет. И всё же главным событием дня стало не испытание песками…

TRUCK: расследование вместо спецучастка

Когда после 9-го этапа мы писали, что у Алеша Лопрайса регулярно возникают проблемы в его день рождения, то просто не могли предположить, насколько же чёрным для чеха окажется 10 января 2023 года. Ну, вы уже наверняка знаете: 69-летний болельщик из Италии «спрятался» за дюной и получил удар от «Праги» Алеша. Зритель вроде бы не пострадал, но через несколько часов скончался в медицинском вертолёте от инфаркта. Как признался сам Лопрайс, пусть он и не мог избежать аварии, но эта трагедия навсегда останется с ним…

Ночью и с утра мы гадали, выйдет ли Алеш на старт спецучастка. Это зависело от ряда факторов: пилот мог сам сняться с гонки, его могли дисквалифицировать судьи… В итоге сработал третий вариант: местные власти начали расследование смерти болельщика, и удручённый Лопрайс согласился сразу же ответить на вопросы полиции – вместо того чтобы отправиться на трассу. Вот так трагично «Дакар» потерял лидера грузового зачёта, а Алеш вновь упустил шанс выиграть гонку…



После схода Алеша на первую позицию в «абсолюте» выбрался Янус ван Кастерен. Голландец достойно справился с ношей лидера и показал на этапе третье время, слегка опередив обоих своих преследователей – Мартина Мацика и Мартина ван ден Бринка. За четыре этапа до финиша в запасе у ван Кастерена 22 минуты от соотечественника и 51 – от быстрого чеха. Успокаиваться рано, впереди новые ловушки в песках, но гандикап неплохой.

«Дакар»-2023. Грузовики. Общий зачёт после 10-го этапа:



1. Янус ван Кастерен («Ивеко») – 43:00.51.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +22.41.

3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +51.07.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +2:08.06.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:22.47.

MOTO&QUAD: три лидера в двух минутах

Несмотря на испытание дюнами, десятый этап «Дакара» не привёл к кардинальным перестановкам в зачёте мотоциклистов. Да, Скайлер Хоус и Тоби Прайс уступили лидерство Кевину Бенавидесу, но при этом разрывы по-прежнему минимальны: три райдера уместились в две с небольшим минуты. В целом шансы на общий успех сохраняют чуть ли не девять гонщиков – с учётом, что каждый день ситуация переворачивается и пилоты в состоянии выиграть друг у друга по пять-десять минут, а то и больше.

Мотоциклы. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Кевин Бенавидес (КТМ) – 35:46.06.

2. Скайлер Хоус («Хускварна») +1.29.

3. Тоби Прайс (КТМ) +2.10.

4. Адриен ван Беверен («Хонда») +9.52.

5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.58.

6. Мэйсон Кляйн (КТМ) +15.38.

7. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») 20.42.

У квадроциклистов француз Александр Жиру не желает давать надежду преследователям. Создав хороший отрыв за первую часть гонки, Жиру пытается спокойно довести «Дакар» до логического конца. Сегодня Александр проехал без проблем и показал пятый результат. При этом в группе лидеров есть важная перестановка: Пабло Копетти уступил Мануэлю Андухару третью позицию, схлопотав накануне 15-минутный штраф.

Квадроциклы. Общий зачёт после 10-го этапа:



1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 44:35.00.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +1:17.56.

3. Мануэль Андухар (7240 Team/Yamaha) +1:38.44.

4. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +2:01.35.

5. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +3:13.47.

CAR: Лёб в погоне за вторым местом

В зачёте внедорожников интрига в борьбе за победу по-прежнему сводится к простому вопросу: способно ли что-то остановить Нассера Аль-Аттию? При этом очевидно, что для катарца нет никакого смысла рисковать ради побед на отдельных этапах. Громадный отрыв от преследователей позволяет Аль-Аттии избегать риска в трудных местах и не напрягать лишний раз свою «Тойоту». Вот и сегодня Нассер показал четвёртый результат и стал ещё ближе к общему успеху.

Позади Аль-Аттии уже интереснее: ещё один обладатель «Тойоты» Лукас Мораес пока удерживает вторую позицию в гонке, но в погоню за ним устремился легендарный Себастьен Лёб. Француз сегодня снова победил и отыграл у Мораеса пять минут – в запасе у бразильца осталось ещё 16. Не так много, но и к стабильности Себастьена есть вопросы, так что посмотрим…

Себастьен Лёб на 10-м этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

Отметим второй результат Маттиаса Экстрёма: единственная оставшаяся в гонке «Ауди» подтверждает, что скорость-то у неё есть. А вот надёжность… Ну, это уже совсем другая история, а пока для немцев важно собрать побольше информации.



Что касается россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова, то они показали 17-е время дня и идут в «абсолюте» 19-ми. Если не брать в расчёт возможные сходы, то теоретически экипаж может подняться к финишу «Дакара» до позиции в топ-15.

Внедорожники. Общий зачёт после 10 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:13.37.

2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.34.

3.

4. Хенк Латеган (Toyota) +1:48:37.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:10:56.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:45:24.

7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:50:02.

…19. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +6:30.13. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:13.37.2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.34.3. Себастьен Лёб (Prodrive)+1:37.23.4. Хенк Латеган (Toyota) +1:48:37.5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:10:56.6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:45:24.7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:50:02.…19. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +6:30.13.

SSV: литовец подпускает преследователей

В классе мотовездеходов-прототипов вся борьба впереди. Гийом де Мевиус явно не может чувствовать себя спокойно: его отрыв от Остина Джонса сократился с 13 минут до восьми. Всё может решить любая мелочь, что уж говорить о сколько-нибудь серьёзной проблеме! А вот остальным приходится утешаться локальными победами. Например, сегодня очередной спецучасток выиграл Сет Кинтеро, который слегка опередил Игнасио Касале.

Прототипы T3. Общий зачёт после 10-го этапа:



1. Гийом де Мевиус (Grallyteam) — 41:45.58.

2. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) +7.48.

3. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +1:03.42.

4. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:44.04.

5. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +3:14.06.

Ещё плотнее всё в категории стандартных мотовездеходов, где литовец Рокас Бачюска сохранил лидерство, но ещё чуть подпустил к себе группу конкурентов: четыре лучших экипажа умещаются в 12 минут! Действительно захватывающая борьба. Жаль, что в ней не участвует экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича, которые после штрафа в первый день сразу же проиграли много часов. Сегодня представители Саудовской Аравии и России вновь были близки к попаданию в топ-3, но потеряли несколько минут под финиш – восьмое время.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 10-го этапа (топ-5):



1. Рокас Бачюска (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 43:17.29.

2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +3.40.

3. Жерар Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +6.47.

4. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +11.40.

5. Херемиас Гонзалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +45.19.

…24. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (South Racing Can-Am/BRP) +16:57.48.

Что дальше?

Впереди у участников марафонский этап. То есть завтра вечером гонщики окажутся на удалённом бивуаке, где должны будут обслуживать технику самостоятельно, без помощи механиков. Так что если кто-то серьёзно поломает машины или мотоциклы в ходе 274 боевых километров по пескам, то это дорого ему обойдётся. Вполне возможно, 11-й этап окажется ключевым во многих классах ралли-марафона.