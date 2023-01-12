Келли Пике: всё больше понимаю, насколько Макс Ферстаппен похож на моего отца

Девушка Макса Ферстаппена Келли Пике призналась, что видит схожесть между своим молодым человеком и своим отцом — трёхкратным чемпионом мира Нельсоном Пике-старшим.



«Он остаётся очень скромным, обеими ногами стоит на земле. Что мне действительно нравится, так это то, что он знает, чего хочет, и не боится об этом сказать. Он уверен в себе и не заинтересован в славе или материальных вещах. У нас много общего — мы оба жизнелюбы. И я всё больше и больше понимаю, насколько сильно он похож на моего отца», — приводит слова Келли Пике GPBlog.



Ранее Келли Пике попала на обложку голландской версии журнала Vogue, что вызвало возмущение платформы, которая поддерживает девушек в гонках Females in Motorsport.

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