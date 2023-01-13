Ван Кастерен: из-за отсутствия «КАМАЗов» ситуация в зачёте грузовиков интересная

Голландский гонщик, лидер «Дакара»-2023 в зачёте грузовиков Янус ван Кастерен прокомментировал итоги 12-го спецучастка ралли-марафона.



«Вчера и сегодня был марафонский этап. Мы справились достаточно хорошо, 22 минуты перед Мартином. В первый день марафонского этапа мы потеряли 21 минуту, поэтому сегодня утром я был впереди него на одну минуту. Сегодня мы держали полный газ, и в генеральной классификации мы первые с отрывом от него в 33 минуты. Я доволен, два дня ещё впереди. Ситуация в грузовом зачёте в этом году очень интересная, потому что команд «КАМАЗ» и «МАЗ» здесь нет.



Лидеры меняются каждый день, то Мацик, то Мартин ван ден Бринк, то я, то Лопрайс — весело. Один раз мы потеряли 15 минут, закончилось топливо. За гонку были и подъёмы, и спады, за три дня у нас было 80 проблем, но сейчас мы первые с отрывом в полчаса, хороший «Дакар» для меня», — приводит слова ван Кастерена телеграм-канал Cross-Country Rally.