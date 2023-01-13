Конкурент обвинил «КАМАЗ» в мошенничестве и прятался. Как россияне выиграли «Дакар-2022»

В этом году ралли-марафон «Дакар» впервые за долгие годы проходит без участия команды «КАМАЗ-мастер». В очередной раз объяснять причины мы не будем, про это на «Чемпионате» выходил большой материал. Вместо этого давайте вспомним, как для камазовцев сложился «Дакар» 2022 года. Пусть формально соперникам был учинён разгром, но все равно в ходе гонки было много интересного.

1. Победа на «сырой» технике

Это сейчас кажется, что «Дакар» 2022 года превратился для «КАМАЗ-мастер» в победный марш без повода для переживаний. Но перед стартом гонки российская команда вовсе не была уверена в том, как себя поведут два новых грузовика с кабинами семейства К5. До «Дакара» в деле попробовали лишь грузовик Дмитрия Сотникова, но ралли-марафон «Шёлковый путь» сильно сократили, так что протестировать машину на совесть не получилось. Ещё хуже всё было с машиной Эдуарда Николаева: её постройку завершили лишь за несколько дней до отправки на паром, так что на грузовике смогли прокатиться лишь по занесённому снегом тестовому полигону в Набережных Челнах. Можно было только гадать, как себя поведёт техника в песках Саудовской Аравии.

«Когда команда приняла решение построить второй грузовик на «Дакар» и эту работу доверили нашему экипажу, то, конечно, мы волновались, — вспоминал после гонки Николаев. — По срокам всё было плотно: сборку завершили совсем незадолго до того, как уже надо было перегонять машину в Европу для погрузки на паром в Марселе. Было всего два дня тестов — и уже в условиях зимы. Снег, шины не те, сцепление не то, подвеска не так работает… Так что переживания были, чтобы ничего не подвело».



Однако опасения оказались напрасными: новинка оказалась вполне надёжной и, как и ожидается от свежей техники, принесла прибавку в скорости. Именно Сотников и Николаев заняли в гонке два первых места, опередив Антона Шибалова и Андрея Каргинова, выступавших на машинах предыдущего поколения.

2. Совсем разные проблемы конкурентов

По разным причинам конкуренция в грузовом зачёте на «Дакаре-2022» оказалась ниже, чем обычно. Во-первых, до гонки не добрались соседи из «МАЗ-СПОРТавто». Белорусы попробовали обойти санкции, наложенные Евросоюзом на «МАЗ», и заявились на гонку через Белорусскую автомобильную федерацию. Взносы приняли, Вязович и компания оказались в предварительном стартовом листе, а потом их оттуда исключили — мол, все равно вы представители «МАЗа», а значит, французские организаторы «Дакара» дел с вами вести юридически не могут.



Второй удар был нанесён по команде Жерара де Роя. Сам голландец из-за застарелой травмы спины решил больше не выходить на старт. В такой ситуации главным конкурентом «КАМАЗ-мастер» должен был стать Ханс Стейси, однако на его камбэке на «Дакар» поставили крест медики: проверки неожиданно выявили проблемы с сердцем. Наконец, ещё один гонщик команды де Роя Тон ван Генугтен трагически погиб.

«Жерар был сильно расстроен перед гонкой, ведь его команда по разным причинам лишилась трёх пилотов, не считая его самого. Погиб Тон ван Генугтен, врачи не допустили Стейси, и не поехал с командой Buggyra сын бывшего технического комиссара «Дакара» Фабьена Кальве. Де Рой говорил: «Я вообще не понимаю, что происходит!» — рассказывал Эдуард Николаев.

«Дакар-2022». Грузовики. Итоговое положение:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34 (+3 часа от Аль-Аттии).

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +9.58.

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:11.11.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:49.55.

5. Янус ван Кастерен (Iveco) +3:08.30.

6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:41.32.

7. Мартин Мацик (Iveco) +4:44.11.

8. Виктор Верстейнен (Iveco) +4:44.34.

9. Рихард Де Грот (Iveco) +6:29.27.

10. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +8:10.34.

3. Николаев не отобрал победу у Сотникова

Борьба за первое место превратилась в сражение Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева. Дмитрий смотрелся чуть сильнее и, казалось, без проблем шёл ко второму успеху подряд. Однако на 11-м этапе Сотников допустил ошибку и застрял на гребне дюны. Николаев вполне мог проехать мимо: позади были Шибалов и Каргинов, которые, в отличие от коллеги, уже не гнались за минутами и спокойно дорабатывали «Дакар» на третьем и четвёртом местах.



Если бы Эдуард поехал дальше, то можно только гадать, кто из двух камазовцев оказался бы впереди на финише: Сотников опередил Николаева на десять минут, но мог бы потратить на ожидание напарников и помощь с их стороны примерно столько же. Однако Эдуард остановился и сам вызволил грузовик партнёра из беды. Тем самым фактически лишив себя самого шансов на победу. Но почему?

«Я бы неправильно себя показал, если бы проехал мимо, поехал за «бедуином», — объяснял Николаев. — У нас разрешена внутренняя борьба, но она должна оставаться спортивной: чтобы на финише мы могли спокойно посмотреть друг другу в глаза, а не стыдиться. Нас так воспитали. Мы — не частники, мы — команда. И личный результат на марафоне всегда отходит на второй план. К слову, в 2019 году выиграли мы, а Дмитрий занял второе место. И он тоже мог однажды проехать мимо, когда наш грузовик завалился на бок. Да, он мог сказать, что где-то рядом Антон и Андрей — но этого не было. Просто тот случай меньше обсуждали.



Мне много людей писало в соцсетях — как так, ты же был бы шестикратным чемпионом «Дакара»! Видите, у них немного другой взгляд — и пусть он таким и будет. Самое главное — отношения в команде. Выиграешь ты этого «бедуина» — а дальше-то что? Если ты пришёл в команду, грубо говоря, на одну гонку, то да, понятно. Но мы же с детства вместе, с картинга. Как мы можем так поступить? Мы, грубо говоря, с одной ложки едим, семьями общаемся. Как потом пойти в гости, если ты проехал мимо этого человека?! Это всё неправильно. Мы действительно одна семья».

4. Литовец спас Каргинова

Ещё один пример взаимовыручки на «Дакаре» показал литовский участник Вайдотас Пашкевичюс, который пришёл на выручку Андрею Каргинову. Из-за проблем с коробкой передач россиянин застрял в русле реки, а при этом все остальные камазовцы уже были впереди и не могли помочь напарнику. Таким образом, Каргинову угрожал сход с гонки или как минимум огромный штраф, но Андрея спас Пашкевичюс.



«Где-то за 30 километров до финиша мы достигли русла реки и увидели упавший туда «КАМАЗ». Пилот махал нам руками и просил помощи. Мы помогли, потому что ты никогда не знаешь, когда тебе самому понадобится помощь. Это «Дакар». Мы помогли им, а потом, когда оставили их на берегу, то едва не упали сами! Но, возможно, тогда бы уже нас достал «КАМАЗ», — объяснял свой поступок литовец в интервью Delfi.



Благодаря помощи Вайдотаса Каргинов потерял относительно немного времени и к финишу «Дакара» уверенно выбрался на четвёртую позицию, обеспечив «КАМАЗ-мастер» стопроцентный результат.

5. Глупое обвинение от участника из Нидерландов

Напоследок — странная история с участием голландского гонщика Маурика ван ден Хёвеля. Устав от поражений от камазовцев, голландец внезапно обвинил российскую команду в капитальном жульничестве.



«Русские мошенничают. У них есть оборудование на машине, которое заранее даёт им информацию. Они знают точки ещё до начала этапа. В какой-то момент нас обогнал Андрей Каргинов. Он повернул налево, хотя дорожная книга требовала повернуть направо. А после пропуска шести заметок оказались прямо на точке. Это невозможно, их нельзя победить. Это нечестно, все про это говорят», — возмущался ван ден Хёвель.

Вот только сразу было очевидно, что обвинение максимально странное. «КАМАЗ-мастер» мог получить детали маршрута либо от организаторов гонки, либо от мотоциклистов (на том «Дакаре» бывало, что некоторые спецучастки представители разных классов преодолевали в разные дни).



Первый вариант — максимальное безумие. Организаторам «Дакара» и так надоело доминирование россиян в грузовом зачёте, так зачем им ещё и помогать команде? Тем более что «КАМАЗ» или его спонсоры не являлись спонсорами всей гонки и, соответственно, не могли надавить финансово. Что же до сотрудничества с мотоциклистами, то главный вопрос — зачем? Зачем фавориту гонки, который и так впереди всех, рисковать позорной дисквалификацией и подводить завод и партнёров?



Разумеется, представители «КАМАЗ-мастер» захотели пообщаться на бивуаке с автором обвинения. Так сказать, посмотреть в глаза. Вот только голландец почему-то не вышел из своего трейлера, а его менеджер принёс россиянам извинения — мол, сказанул в горячке борьбы, не более того. В общем, глупость как она есть.