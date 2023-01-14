Мартин ван ден Бринк потерял второе место в грузовом зачёте «Дакара». Этап выиграл Мацик

В Саудовской Аравии проходит 13-й этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023. Победителем этапа в классе грузовиков стал Мартин Мацик, второй результат показал Янус ван Кастерен. Замкнул тройку сильнейших Ярослав Вальтр.



Лидером общего зачёта остаётся ван Кастерен, который опережает Мацика более чем на час. Мартин ван ден Бринк столкнулся с техническими проблемами и до сих пор не завершил этап. Нидерландский гонщик потерял второе место в общем зачёте.



«Дакар»-2023. Грузовики. 13-й этап:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 3:02:43.

2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +3:25.

3. Ярослав Вальтр (Tatra) +10:31.

4. Паскаль де Бар (Riwald Dakar Team) +14:56.

5. Рихард де Грот (Firemen Dakar Team) +16:11.

6. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +25:08.



Общий зачёт после 13 этапов:



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) — 52:38:58.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +1:16:42.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy)

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +4:08:23.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +5:10:24.



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