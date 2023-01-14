К. Бенавидесу присудили победу на 13-м этапе «Дакара». Он на 12 секунд отстаёт от лидера

Кевину Бенавидесу присудили победу в 13-м этапе престижного ралли-марафона «Дакар»-2023, который проходит в Саудовской Аравии.
Изначально победу на этапе одержал Майкл Дохерти («Хускварна»). Однако Кевин Бенавидес потерял время, так как находился рядом с попавшим в аварию Маттиасом Валькнером до прибытия медицинской бригады.
Организаторы «Дакара» приняли решение компенсировать потраченное время Бенавидесу, и он стал победителем этапа, а также вплотную приблизился к лидеру общего зачёта Тоби Прайсу и перед финальным этапом отстаёт от него всего на 12 секунд.
Общий зачёт после 13 этапов:
1. Тоби Прайс (КТМ) — 43:11:51.
2. Кевин Бенавидес (KTM) +0:12.
3. Скайлер Хоус («Хускварна») +1:31.
4. Адриен ван Беверен («Хонда») +15:51.
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +15:59.
6. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +18:29.
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