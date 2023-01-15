Робин Фряйнс получил перелом после аварии в первой гонке сезона Формулы-Е

Нидерландский гонщик команды ABT Робин Фряйнс получил перелом левой руки после аварии, которая произошла во время первой гонки сезона Формулы-Е на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико.



Уже на первом круге гонки Фряйнс столкнулся с Норманом Нато, после чего врезался в отбойник и не смог завершить гонку. Позже он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.



«Мы с грустью сообщаем, что Робин Фряйнс получил перелом левой руки и проходит обследование в больнице», — сообщила пресс-служба ABT на своей странице в социальной сети.



Победителем дебютной гонки стал пилот «Андретти» Джейк Деннис. В тройку сильнейших вошли также Паскаль Верляйн и Лукас ди Грасси, которые выступают за «Порше» и «Махиндру», соответственно.

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