Робин Фряйнс получил перелом после аварии в первой гонке сезона Формулы-Е
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Нидерландский гонщик команды ABT Робин Фряйнс получил перелом левой руки после аварии, которая произошла во время первой гонки сезона Формулы-Е на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико.
Уже на первом круге гонки Фряйнс столкнулся с Норманом Нато, после чего врезался в отбойник и не смог завершить гонку. Позже он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.
«Мы с грустью сообщаем, что Робин Фряйнс получил перелом левой руки и проходит обследование в больнице», — сообщила пресс-служба ABT на своей странице в социальной сети.
Победителем дебютной гонки стал пилот «Андретти» Джейк Деннис. В тройку сильнейших вошли также Паскаль Верляйн и Лукас ди Грасси, которые выступают за «Порше» и «Махиндру», соответственно.
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