Мартин Мацик: надеюсь увидеть КАМАЗ на «Дакаре» в следующем году

Чешский гонщик Мартин Мацик высказался об отсутствии КАМАЗа на «Дакаре»-2023 и объяснил, какие в этом плюсы для других гонщиков, принимающих участие в ралли-рейде.



«В этом году совсем другие бои в категории грузовиков. Почему? Очевидно: КАМАЗа и МАЗа здесь нет. Так что с одной стороны, конечно, жаль, что их здесь нет, потому что все экипажи действительно хорошие и знают, что делают, и мы не можем с ними бороться. Зато сейчас мы сражаемся с грузовиками Де Роя, Янусом и ван ден Бринками, нашими грузовиками, такими как Кис Кулен, мой грузовик, моя команда. В этот раз было 10-15 грузовиков, которые сражались за подиум. Нам это понравилось, гонка была действительно другой. Это было просто другое чувство, всем это нравилось, все говорили: «Хорошо, у меня есть шанс выиграть». Я мог выиграть в этом году. И знаете, выиграть «Дакар» — цель каждого участника, каждого гонщика, поэтому мы и

едем сюда. Я думаю, что это действительно изменило все, а также атмосферу, которая на самом деле великолепна. Так что я надеюсь увидеть вас, ребята (КАМАЗ, МАЗ), конечно, в следующем году, но этот год был потрясающим», — приводит слова Мацика Телеграм-канал Cross-Country Rally.

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