Ван Кастерен стал победителем «Дакара»-2023 в зачёте грузовиков, Мацик — второй

В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023.



В зачёте грузовиков победителем марафона стал нидерландский гонщик Янус ван Кастерен. Второй результат у Мартина Мацик, замкнул тройку лучших Мартин ван ден Бринк.



Результаты «Дакара»-2023 в классе грузовиков:



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) — 54:03:33.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +1:12:34.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy)

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy)

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