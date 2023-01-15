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Ван Кастерен стал победителем «Дакара»-2023 в зачёте грузовиков, Мацик — второй

Ван Кастерен стал победителем «Дакара»-2023 в зачёте грузовиков, Мацик — второй
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В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023.

В зачёте грузовиков победителем марафона стал нидерландский гонщик Янус ван Кастерен. Второй результат у Мартина Мацик, замкнул тройку лучших Мартин ван ден Бринк.

Результаты «Дакара»-2023 в классе грузовиков:

1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) — 54:03:33.
2. Мартин Мацик (MM Technology) +1:12:34.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy)
4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy)

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