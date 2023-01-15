Жерар де Рой прокомментировал победу своей команды на «Дакаре»

Голландец Жерар де Рой, владелец команды Team de Rooy, прокомментировал триумфальное выступление подопечных Януса ван Кастерена, Мартина ван ден Бринка и Митчела ван ден Бринка на «Дакаре»-2023.
Напомним, пилоты заняли первое, третье и четвёртое места в общем зачёте грузовиков соответственно.
«Отличный результат. Первое, третье и четвёртое места в «Дакаре», получившемся непростым для всех команд. Было много всего – как удачи, так и потери. Мы рады победить здесь. Первая неделя получилась по-настоящему сложной, а вот вторая была, скажем так, не столь тяжёлой, как нам обещали. Это был хороший «Дакар», – сказал де Рой в интервью Cross-Country Rally News.
Результаты «Дакара»-2023 в классе грузовиков:
1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) — 54:03.33.
2. Мартин Мацик (MM Technology) +1:14.34.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +2:40.22.
4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +4:02.29.
5. Ярослав Вальтр (Tatra) +5:06.09.
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