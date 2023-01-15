Жерар де Рой прокомментировал победу своей команды на «Дакаре»

Голландец Жерар де Рой, владелец команды Team de Rooy, прокомментировал триумфальное выступление подопечных Януса ван Кастерена, Мартина ван ден Бринка и Митчела ван ден Бринка на «Дакаре»-2023.

Напомним, пилоты заняли первое, третье и четвёртое места в общем зачёте грузовиков соответственно.

«Отличный результат. Первое, третье и четвёртое места в «Дакаре», получившемся непростым для всех команд. Было много всего – как удачи, так и потери. Мы рады победить здесь. Первая неделя получилась по-настоящему сложной, а вот вторая была, скажем так, не столь тяжёлой, как нам обещали. Это был хороший «Дакар», – сказал де Рой в интервью Cross-Country Rally News.

Результаты «Дакара»-2023 в классе грузовиков:

1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) — 54:03.33.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +1:14.34.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +2:40.22.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +4:02.29.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +5:06.09.