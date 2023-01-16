Лопрайс, сошедший на «Дакаре» после гибели зрителя, обратился к болельщикам

Чешский участник ралли-рейда «Дакар»-2023 Алеш Лопрайс, сошедший с соревнований после наезда на зрителя, в результате погибшего, обратился к болельщикам в социальных сетях.
«Болельщики, друзья и партнёры нашей команды. Я хотел бы сказать спасибо всем за поддержку в эти последние, непростые дни. Я не смог написать каждому, поэтому сделаю это так. Я ценю вас за всё, спасибо», – написал пилот.
Напомним, инцидент произошёл на девятом этапе, состоявшемся 10 января, во время заезда грузовиков. Зритель итальянского происхождения был отправлен в больницу на вертолёте, но скончался во время перевозки. Лопрайс не вышел на старт следующего участка, поскольку, согласно правилам, должен был остаться на месте происшествия.
Смертельная авария на «Дакаре»: грузовик сбил зрителя
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