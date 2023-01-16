Култхард рассказал, что должен сделать Перес, чтобы побороться за победу в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, при каком условии пилот «Ред Булл» Серхио Перес сможет побороться за победу в чемпионате мира.
«Ему не просто нужно отточить работу в нескольких поворотах. Ему потребуется серьёзная переработка, обновление программного обеспечения. Если вы используете в торте одни и те же ингредиенты, вы получите один и тот же торт. Вам нужно изменить его, если вы хотите чего-то другого.
У него есть доступ к данным чемпиона мира. Он может видеть, где он быстрее, где медленнее. Чеко будет быстрее в некоторых областях. Просто Макс чаще всего собирает всё вместе. У Чеко есть все знания, чтобы улучшить свой результат. Если он это сделает, тогда он сможет приложить руку к борьбе за чемпионат мира. Если нет, то он станет ещё одним гонщиком, как и я, который выиграл несколько Гран-при», — приводит слова Переса GPblog.
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