«КАМАЗ-мастер» отреагировал на результаты «Дакара»

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» поздравила победителей прошедшего ралли-рейда «Дакар»-2023. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива. В российской команде отметили, что борьба на престижном ралли-марафоне получилась красивой.
«Поздравляем победителей «Дакара-2023»:
Кевин Бенавидес (мото);
Александр Жиру (квадроциклы);
Нассер Аль-Аттия (Т1+);
Остин Джонс (Т3);
Эрик Гочал (Т4);
Янус ван Кастерен (Т5).
Красивая борьба, красивые победы!» — говорится в сообщении «КАМАЗ-мастер».
Напомним, «КАМАЗ-мастер» принял решение отказаться от участия в «Дакаре». Российская команда отказалась подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине – это было требование организаторов.
- 16 января 2023
-
11:22
-
10:49
-
10:28
-
10:15
-
09:49
-
00:39
-
00:11
-
00:02
- 15 января 2023
-
22:18
-
21:06
-
20:55
-
20:39
-
20:32
-
19:45
-
19:45
-
18:26
-
17:55
-
16:55
-
15:56
-
14:58
-
13:22
-
12:56
-
11:45
-
10:55
-
10:23
-
09:44
-
00:11
- 14 января 2023
-
23:49
-
23:34
-
22:55
-
22:52
-
22:00
-
20:58
-
19:51
-
19:47