Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«КАМАЗ-мастер» отреагировал на результаты «Дакара»

«КАМАЗ-мастер» отреагировал на результаты «Дакара»
Комментарии

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» поздравила победителей прошедшего ралли-рейда «Дакар»-2023. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива. В российской команде отметили, что борьба на престижном ралли-марафоне получилась красивой.

«Поздравляем победителей «Дакара-2023»:

Кевин Бенавидес (мото);
Александр Жиру (квадроциклы);
Нассер Аль-Аттия (Т1+);
Остин Джонс (Т3);
Эрик Гочал (Т4);
Янус ван Кастерен (Т5).

Красивая борьба, красивые победы!» — говорится в сообщении «КАМАЗ-мастер».

Напомним, «КАМАЗ-мастер» принял решение отказаться от участия в «Дакаре». Российская команда отказалась подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине – это было требование организаторов.

Блиц с Эдуардом Николаевым:

Сенсационный финиш «Дакара»: худший кошмар литовского экипажа и триумф дебютанта Сенсационный финиш «Дакара»: худший кошмар литовского экипажа и триумф дебютанта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023