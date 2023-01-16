«КАМАЗ-мастер» отреагировал на результаты «Дакара»

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» поздравила победителей прошедшего ралли-рейда «Дакар»-2023. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива. В российской команде отметили, что борьба на престижном ралли-марафоне получилась красивой.



«Поздравляем победителей «Дакара-2023»:



Кевин Бенавидес (мото);

Александр Жиру (квадроциклы);

Нассер Аль-Аттия (Т1+);

Остин Джонс (Т3);

Эрик Гочал (Т4);

Янус ван Кастерен (Т5).



Красивая борьба, красивые победы!» — говорится в сообщении «КАМАЗ-мастер».



Напомним, «КАМАЗ-мастер» принял решение отказаться от участия в «Дакаре». Российская команда отказалась подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине – это было требование организаторов.

Блиц с Эдуардом Николаевым: