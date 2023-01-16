«Как брат». Хэмилтон назвал сотрудника «Мерседеса», которым он очень дорожит

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил помощь гоночного инженера команды Пита Боннингтона в его победах.

«Мы с ним прошли через многое. Мы поддерживали друг друга на трассе и вне её, в хорошие и плохие времена, и мне нравится работать с Боно, он для меня как брат.

Думаю, что он, наверное, один из немногих людей, которые действительно могут поддержать меня в любой день. Он очень спокоен во время гонки, отлично меня направляет и помогает ориентироваться. Я не думаю, что есть много людей, которые могут это сделать», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.