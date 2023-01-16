Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Как брат». Хэмилтон назвал сотрудника «Мерседеса», которым он очень дорожит

«Как брат». Хэмилтон назвал сотрудника «Мерседеса», которым он очень дорожит
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил помощь гоночного инженера команды Пита Боннингтона в его победах.

«Мы с ним прошли через многое. Мы поддерживали друг друга на трассе и вне её, в хорошие и плохие времена, и мне нравится работать с Боно, он для меня как брат.

Думаю, что он, наверное, один из немногих людей, которые действительно могут поддержать меня в любой день. Он очень спокоен во время гонки, отлично меня направляет и помогает ориентироваться. Я не думаю, что есть много людей, которые могут это сделать», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023