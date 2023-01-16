Пост «Порше» в соцсетях спровоцировал слухи о партнёрстве с «Уильямсом»

Команда «Порше», выступающая в Формуле-E, удалила все публикации из одной из своих социальных сетей. При этом гоночный коллектив оставил лишь один видеопост с анонсом, который должен состояться 16 января.



Некоторые пользователи на Reddit, изучив пост «Порше», при замедленном воспроизведении видео разглядели в нём изображение Фрэнка Уильямса.

Напомним, не так давно нефтяная компания Gulf Oil анонсировала скорые новости, связанные с Формулой-1, и одним из вариантов назывался «Уильямс». При этом в тизере «Порше» фон напоминает фирменные цвета Gulf.



«Уильямс» ранее сообщил, что новым руководителем гоночного коллектива стал бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз.

Как знаменитый атлет Майкл Джонсон сделал «Уильямс» сильнее: