Пост «Порше» в соцсетях спровоцировал слухи о партнёрстве с «Уильямсом»
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Команда «Порше», выступающая в Формуле-E, удалила все публикации из одной из своих социальных сетей. При этом гоночный коллектив оставил лишь один видеопост с анонсом, который должен состояться 16 января.
Некоторые пользователи на Reddit, изучив пост «Порше», при замедленном воспроизведении видео разглядели в нём изображение Фрэнка Уильямса.
Напомним, не так давно нефтяная компания Gulf Oil анонсировала скорые новости, связанные с Формулой-1, и одним из вариантов назывался «Уильямс». При этом в тизере «Порше» фон напоминает фирменные цвета Gulf.
«Уильямс» ранее сообщил, что новым руководителем гоночного коллектива стал бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз.
Как знаменитый атлет Майкл Джонсон сделал «Уильямс» сильнее:
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