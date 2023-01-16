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В «Уильямсе» отреагировали на слухи о партнёрстве с «Порше»

В «Уильямсе» отреагировали на слухи о партнёрстве с «Порше»
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Представитель «Уильямса» отреагировал на слухи, согласно которым команда может начать партнёрство с «Порше».

«Слухи о том, что «Уильямс» выставлен на продажу, не соответствуют действительности. Мы открыты для любых дискуссий относительно поставок двигателей с 2026 года, когда вступят в силу новые правила. Сейчас мы довольны нашими отношениями с «Мерседесом» и ценим все их усилия», — приводит слова представителя «Уильямса» GPFans.

Напомним, ранее гоночный коллектив «Порше», который выступает в Формуле-E, удалил все публикации из одной из своих социальных сетей. При этом команда оставила лишь один видеопост с анонсом, который должен состояться сегодня, 16 января. Некоторые пользователи, изучив пост «Порше», при замедленном воспроизведении видео разглядели в нём изображение Фрэнка Уильямса.

Болельщики Формулы-1 изобразили пит-стоп полицейской машины:

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