Грожана раскритиковали за его реакцию на резкое заявление Ферстаппена о виртуальных гонках

Британский гонщик Брэдли Филпот раскритиковал высказывание экс-пилота Формулы-1 Ромена Грожана. Грожан ранее выступил с критикой резких слов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в адрес организаторов виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана». Ранее Ферстаппен заявил, что больше не будет принимать в ней участия.
«А как насчёт того, когда отказывает двигатель или случается механическая неисправность в реальной жизни. Разве это не одно и то же? Гонки на симуляторах суперконкурентны, и как же здорово наблюдать, как одна из крупнейших гонок в мире проводится на симуляторе. Да, кое-что нужно улучшить, но разве так не везде?» — написал Грожан у себя в соцсетях.
«Нет. Конечно, если из строя выходит ваш собственный компьютер, то это больше похоже на отказ двигателя, но сервер, с которого вас отключает, больше похож на дирекцию гонки, у которой в каждую машину встроен выключатель, отключающий болиды случайным образом», — написал в социальных сетях ответ Грожану Брэдли Филпот.
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