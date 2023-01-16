После анонса о новостях 16 января в «Порше» переименовали аккаунт в социальной сети
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Команда «Порше», выступающая в Формуле-E, переименовала аккаунт в социальных сетях с «Порше Формула-Е» на «Порше Моторспорт». Напомним, ранее в «Порше» анонсировали важное объявление, которое должно состояться 16 января.
Вероятно, объявление касалось именно этого. В компании объединили в одном аккаунте сразу несколько направлений — команду Формулы-Е, команду WEC, киберспортивное подразделение «Порше», а также моносерии, в которых участвуют автомобили немецкого автопроизводителя.
Ранее в социальных сетях ходили слухи о возможном объявлении про возвращение автопроизводителя в Формулу-1. В частности, пользователи на Reddit, изучив пост «Порше», при замедленном воспроизведении видео разглядели в нём изображение Фрэнка Уильямса.
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