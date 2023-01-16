Победитель «Дакара» ван Кастерен назвал трёх лучших гонщиков в истории ралли-марафона
Поделиться
Победитель «Дакара» 2023 года в зачёте грузовиков Янус ван Кастерен назвал три лучших гонщика в истории этого ралли-марафона.
«Три лучших гонщика в истории „Дакара“? Итак, я выберу три голландских парня, которые выигрывали „Дакар“. Первый — Ян де Рой-старший. Затем Жерар де Рой, разумеется. Я думаю, он точно лучший. И Ханс Стейси, конечно же», — заявил ван Кастерен в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.
Напомним, «КАМАЗ-мастер» принял решение отказаться от участия в «Дакаре» в 2023 году. Российская команда отказалась подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине – это было требование организаторов.
Комментарии
- 16 января 2023
-
20:00
-
18:49
-
17:22
-
16:43
-
16:31
-
15:55
-
15:40
-
14:34
-
13:54
-
13:35
-
12:52
-
11:53
-
11:22
-
10:49
-
10:28
-
10:15
-
09:49
-
00:39
-
00:11
-
00:02
- 15 января 2023
-
22:18
-
21:06
-
20:55
-
20:39
-
20:32
-
19:45
-
19:45
-
18:26
-
17:55
-
16:55
-
15:56
-
14:58
-
13:22
-
12:56
-
11:45
Партнерский контент