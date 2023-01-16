Победитель «Дакара» ван Кастерен назвал трёх лучших гонщиков в истории ралли-марафона

Победитель «Дакара» 2023 года в зачёте грузовиков Янус ван Кастерен назвал три лучших гонщика в истории этого ралли-марафона.



«Три лучших гонщика в истории „Дакара“? Итак, я выберу три голландских парня, которые выигрывали „Дакар“. Первый — Ян де Рой-старший. Затем Жерар де Рой, разумеется. Я думаю, он точно лучший. И Ханс Стейси, конечно же», — заявил ван Кастерен в интервью автору телеграм-канала Cross-Country Rally Светлане Амеличкиной.



Напомним, «КАМАЗ-мастер» принял решение отказаться от участия в «Дакаре» в 2023 году. Российская команда отказалась подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине – это было требование организаторов.