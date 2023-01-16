«КАМАЗ» просто неприлично разгромил бы соперников на этом «Дакаре». 7 выводов по ралли

Накануне в Саудовской Аравии закончился очередной ралли-марафон «Дакар». Самое важное по его итогам – в нашем разборе.

«Ауди»: всё сложнее, чем ожидалось

Признаюсь: в январе 2022 года был почти уверен, что нынешний «Дакар» выиграет немецкая команда. Гибридный прототип «Ауди» мощно дебютировал год назад, и казалось, что за год немцы устранят все серьёзные проблемы с техникой, после чего компания в лице Петеранселя, Сайнса и примкнувшего к ним Экстрёма сместит Нассера Аль-Аттию с трона.

Как бы не так: немецкое «вундерваффе» и его звёздные обладатели в итоге не выдержали напряжения гонки. Машины продолжили ломаться, а Сайнс и Петерансель не избежали ошибок, даже попав в аварию в одном и том же месте.

Победители мотоциклетного и легкового зачётов «Дакара» — Кевин Бенавидес и Нассер Аль-Аттия Фото: Red Bull Content Pool

Возможно, одна из проблем – попытка ФИА и A.S.O. уравнять возможности гибридов и «обыкновенной» техники. Не исключаем, что именно баланс производительности не даёт «Ауди» опередить «Тойоту» и вынуждает гонщиков переходить грань дозволенного. В принципе, организаторов можно понять: да, немцы используют технологии будущего, двигаются в сторону технологии. Зато внедорожник «Тойоты» как-то поближе к серийной продукции, да и задвигать такой уважаемый бренд тоже не хочется.

Посмотрим, что будет дальше – с учётом, что «Дакар» всё равно движется в сторону экологичности и итогового перехода на «зелёную» технику у заводских команд. В такой ситуации можно предположить, что правила постепенно начнут всё больше благоволить тем, кто выступает на гибридах. Но к «Ауди» в любом случае есть вопросы: пока их прототип выглядит хлипковато…

Лёб: победа всё ближе, но…

Две хорошие и одна плохая новости для легендарного раллиста. Начнём с основной – плохой: «Дакар» Себу вновь не покорился. Провал уже в дебюте гонки, когда француз после серии проколов остался без колёс, оперативно лишил Лёба шансов на победу. Но есть и две хорошие новости, переплетённые воедино: во второй половине «Дакара» Себастьен не просто одержал шесть побед подряд на спецучастках, но делал это в том числе на этапах с множеством дюн. То есть Лёб определённо «научился» справляться с песчаными ловушками ралли-марафонов, без чего мечтать о победе нереально.

Так что же, Себ – фаворит гонки 2024 года? Не торопитесь. Всё-таки свою серию побед Лёб одержал в момент, когда Аль-Аттия просто «доезжал» до финиша без риска. Во-вторых, организаторы явно просчитались, сделав участки в «Пустом квартале» слишком короткими – меньше 200 км. Ожидавшихся сложностей экипажи так и не получили, а при такой дистанции выходцам из классического ралли должно быть полегче. В-третьих, посмотрим, сможет ли «Продрайв» доработать багги Лёба так же, как это сделает за год «Ауди».

Мотоциклы: изменения правил помогли

Минимальные отрывы в мотоциклетном зачёте гонки и развязка на самом финише 14-го этапа – пожалуй, главное воспоминание по итогам «Дакара-2023».И отчасти столь плотная борьба стала следствием обновлённых правил гонки: теперь райдеры, «открывавшие» для всех трассу, получали определённую компенсацию за неизбежную потерю времени.

Теперь всё справедливо: ты хоть и подсказываешь остальным дорогу и иногда блуждаешь, но зато получаешь за это некоторые бонусы. К тому же теперь менее оправданны тактические поражения, чтобы оказываться в стартовом листе позади конкурентов и посмеиваться над их ошибками. С другой стороны, подобные математические игры немного сбивают с толку и вообще нарушают традиции «Дакара». Но когда вспоминаешь про 43 секунды между Бенавидесом и Прайсом в итоговом протоколе, то спорить с организаторами как-то не хочется.

Квадроциклы продолжают умирать

Второй год подряд откровенно печалит положение вещей в зачёте квадроциклов. Лишь шесть гонщиков проехали «Дакар» полноценно, без многочасовых штрафов. Всего на гонку заявилось лишь 18 квадроциклистов. При этом разрывы в группе лидеров не радуют: 43 минуты, час с лишним, час, два часа… Точно ли «Дакару» нужен такой класс? Ну, или если поставить вопрос мягче, надо ли выделять квадроциклы прямо в отдельную категорию со своими полноценными Бедуинами для топ-3?

Несчастный Лопрайс — что делать?

Не можем не посочувствовать Алешу Лопрайсу. В этом году чех был как никогда близок к победе на «Дакаре», и его остановила не поломка техники или собственная ошибка, а трагедия с погибшим зрителем. Эх, о чём же думал тот пожилой болельщик из Италии, когда решил встать за дюной, к которой подъезжала «Прага» Алеша… И всё это аккурат в день рождения Лопрайса.

Даже не знаем, что теперь надо сделать чеху, чтобы переломить эту полосу невезения. Возможно, у него будет ещё один шанс, если заводские команды из России и Беларуси не допустят и на ралли-марафон 2024 года. Но наверняка из головы Лопрайса никуда не пропадёт предательская мысль, что опять что-нибудь произойдёт. Причём в районе 10 января…

Где оказался бы «КАМАЗ-мастер»?

Ход нынешнего «Дакара» не дал ни единого основания полагать, что итоговый победитель грузового зачёта Янус ван Кастерен и его коллеги по группе лидеров сумели бы бросить вызов представителям «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто», если бы россияне и белорусы были допущены до гонки. Темп нынешних лидеров, их проблемы и ошибки свидетельствуют: уровень зачёта грузовиков резко упал. Это как в Формуле-1 взять и убрать три топ-команды, а может, и вообще все, и наводнить пелотон 20 болидами «Уильямса».

Как сильно камазовцы опередили бы ван Кастерена? Ну, тут возможны только примерные и сугубо теоретические подсчёты. Давайте обратимся к протоколам этого и предыдущих «Дакаров». Голландский чемпион проиграл Нассеру Аль-Аттии девять часов, Мартин Мацик – десять с половиной. При этом год назад Дмитрий Сотников уступил тому же катарцу всего три часа. Но и «Дакар» тогда был короче, и тот же ван Кастерен тоже проиграл только шесть часов. В этот раз отставание голландца оказалось в полтора раза больше.

Если примитивно умножить на 1,5 проигрыш Сотникова, то получим 4,5 часа на нынешнем «Дакаре» (не обязательно речь идёт об экипаже Дмитрия – рассматриваем любой экипаж «КАМАЗ-мастер», прошедший гонку без проблем и выигравший её). Такое отставание неплохо сочетается с итогами предыдущих «Дакаров» в Саудовской Аравии: в 2021-м Сотников проиграл Петеранселю четыре часа, в 2020-м Андрей Каргинов отстал от Сайнса-старшего на 3,5 (Мацик – на шесть).

В общем, получается, что лучший камазовец «привёз» бы ван Кастерену невероятные 4,5 часа – мощь и унижение. Ну, давайте ухудшим наш коэффициент для «КАМАЗ-мастер» аж до двух – предположим, что этапы нынешнего «Дакара» как-то особенно не подходили челнинским грузовикам по сравнению с внедорожниками. И даже в таком случае у победителя «Дакара» из России получилось бы три часа преимущества над ван Кастереном – сопротивлением тут не пахнет. Думаем, нынешние участники грузового зачёта сами всё прекрасно понимают.

А что участвовавшие россияне?

Напоследок – о трёх представителях России, которые гонку всё-таки провели. Если вдруг забыли или не знали, это «киргиз» Денис Кротов, его штурман «израильтянин» Константин Жильцов и ещё один штурман Алексей Кузьмич, выступавший под флагом ОАЭ вместе с саудитом Ясиром Сейданом.

Что касается экипажа Кротова и Жильцова, для них «Дакар» прошёл средненько. С одной стороны, проехали всю гонку без больших штрафов и закончили 21-ми. С другой – если бы не несколько проблемных этапов, могли подняться в «абсолюте» намного выше. По ощущениям, вполне реально было место в топ-15, а при идеальном развитии событий – даже в топ-10. Но это если бы проехали вообще стабильно и без сбоев. А так – есть над чем работать.

Что касается Сейдана и Кузьмича, то они по сути на самом «Дакаре» знакомились с новым для себя зачётом стандартных мотовездеходов (Т4). Неудивительно, что в первый же день поломались. Потом-то скорость была хорошей: несколько попаданий в топ-3, регулярная борьба в группе лидеров. Если убрать потери первых двух дней, то за весь «Дакар» Сейдан и Кузьмич проиграли чемпиону зачёта Эрику Гочалу 40 минут – с таким отставанием экипаж занял бы четвёртое место. Более чем достойно для дебюта в новом классе (правда, на полях отметим, что для победителя это вообще был первый «Дакар» в карьере).

Есть ощущение, что для Сейдана и Кузьмича было бы оправданно оставаться в мотовездеходах, а не возвращаться в категорию внедорожников, где без статуса заводского пилота бороться за подиум нереально. Да, можно стать важным клиентом X-Raid, но всё равно это немного не то, если сравнивать с возможностями Аль-Аттии, Лёба или пилотов «Ауди». Посмотрим, что решит пилот Алексея дальше и как много участников из России окажется на «Дакаре» через год…