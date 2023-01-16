Албон объяснил, почему он слишком мягко общается с командой по радио

Пилот «Уильямса» Алекс Албон объяснил свой стиль общения с командой по радио.
«Когда дела складываются не лучшим образом, я стараюсь говорить об этом. Когда же ситуация выходит из-под контроля по причинам, которые от нас не зависят, я не считаю правильным говорить об этом только ради разговора. Всегда нужно стараться действовать конструктивно.
Между «Ред Булл» и «Уильямсом» есть некоторая разница в менталитете. Есть определённые культурные различия. Пока я разбираюсь в этом. Конечно, хотел бы взаимодействовать с командой конструктивнее и пока ищу золотую середину. Часть меня поняла, что агрессия не является лучшим способом получить максимум от команды, так что ищу другой путь. Мне нужно понять культурные особенности, менталитет команды, а также добиться того, чтобы все работали сообща и двигались в одном направлении», — приводит слова Албона Autosport.
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