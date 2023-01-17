Фряйнс рассказал о своём состоянии после перенесённой пятичасовой операции

Нидерландский гонщик команды ABT Робин Фряйнс рассказал о своём состоянии после перенесённой операции.
Фряйнс попал в аварию во время первой гонки Формулы-Е в сезоне, которая прошла в Мексике. Команда сообщила, что гонщик получил перелом левой руки.
«К сожалению, рука у меня сломана в нескольких местах и операция длилась пять часов. Но вскоре я отправлюсь домой и начнётся процесс восстановления. Пока рано об этом говорить, но вернусь я скоро», — сообщил в социальных сетях гонщик.
«У меня была сломана не только кисть, были выявлены ещё четыре перелома, я просто умирал от боли. К счастью, я уже не в палате интенсивной терапии, принимаю обезболивающие, но боль, конечно, никуда не делась. Неприятные ощущения. Кость торчала из руки, так что было невесело. Это моя самая тяжёлая травма за всю карьеру», — приводит слова Фряйнса De Telegraaf.
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