Франц Тост рассказал, в каком случае «Альфа Таури» ждут серьёзные проблемы в сезоне-2023

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что наличие двух недостаточно опытных пилотов в команде может негативно отразиться при определённых условиях.



В 2023 году боевыми пилотами «Альфа Таури» будут Юки Цунода и Ник де Врис, для которого это дебютный сезон в Формуле-1.



«Многое зависит от того, как будет работать наша машина. Если всё будет хорошо, то у Юки Цуноды и Ника де Вриса должно хватить опыта и умений, чтобы подобрать верные настройки. Если же возникнут сложности с машиной, нас ждут большие проблемы. Мы не сможем эффективно развивать болид с неопытными гонщиками. Будет сложно понять, что именно не так, ведь тут важна обратная связь. Можно потеряться», — приводит слова Тоста GPFans.

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