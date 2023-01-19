Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вице-чемпион Формулы-2 Тео Пуршер останется в серии ещё на один сезон

Вице-чемпион Формулы-2 Тео Пуршер останется в серии ещё на один сезон
Комментарии

Французский гонщик Тео Пуршер в новом сезоне продолжит выступления за АРТ в Формуле-2, сообщает пресс-служба команды.

«Я счастлив продолжить выступления в Формуле-2 за команду АРТ, которая стала для меня семьёй. За последние три года у нас возникали напряжённые моменты, но важно готовиться к новому сезону с командой, которая знает меня и знает, как создать для меня наиболее комфортную ситуацию. Возможно, в прошлом году нам не хватило немного, но мы приобрели опыт, который сделал нас сильнее. Я сделаю всё, чтобы выиграть титул с АРТ в новом сезоне», — приводит слова Пуршера пресс-служба команды.

В прошлом сезоне Пуршер дебютировал за «Альфа Ромео» в Формуле-1, проведя одну из свободных практик за команду. В новом сезоне француз будет резервистом команды.

Новость по теме
В «Альфа Ромео» рассказали о будущем Пуршера, оставшегося без места в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023