Вице-чемпион Формулы-2 Тео Пуршер останется в серии ещё на один сезон

Французский гонщик Тео Пуршер в новом сезоне продолжит выступления за АРТ в Формуле-2, сообщает пресс-служба команды.



«Я счастлив продолжить выступления в Формуле-2 за команду АРТ, которая стала для меня семьёй. За последние три года у нас возникали напряжённые моменты, но важно готовиться к новому сезону с командой, которая знает меня и знает, как создать для меня наиболее комфортную ситуацию. Возможно, в прошлом году нам не хватило немного, но мы приобрели опыт, который сделал нас сильнее. Я сделаю всё, чтобы выиграть титул с АРТ в новом сезоне», — приводит слова Пуршера пресс-служба команды.



В прошлом сезоне Пуршер дебютировал за «Альфа Ромео» в Формуле-1, проведя одну из свободных практик за команду. В новом сезоне француз будет резервистом команды.