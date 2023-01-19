Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье. Видео

Двукратный чемпион Формулы-1, новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опубликовал новый пост в социальных сетях. В видео Алонсо показал, как он тренирует реакцию.



«Следи за зелёным», — подписал Алонсо видеоролик.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (454 балла). Вторым был Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари» (308 очков). Топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл») (305 баллов).



График презентаций сезона-2023:



«Ред Булл» — 3 февраля

«Уильямс» — 6 февраля

«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля

«Альпин» — 16 февраля.