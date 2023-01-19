Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье. Видео

Двукратный чемпион Формулы-1, новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опубликовал новый пост в социальных сетях. В видео Алонсо показал, как он тренирует реакцию.
«Следи за зелёным», — подписал Алонсо видеоролик.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (454 балла). Вторым был Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари» (308 очков). Топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл») (305 баллов).
График презентаций сезона-2023:
«Ред Булл» — 3 февраля
«Уильямс» — 6 февраля
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
«Альпин» — 16 февраля.
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