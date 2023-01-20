«Мерседес» сделал заявление по поводу слухов о новом контракте Льюиса Хэмилтона
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» прокомментировала недавние слухи по поводу нового контракта британского пилота Льюиса Хэмилтона. Ранее сообщалось, будто бы Хэмилтон получил от «Мерседеса» предложение нового соглашения на сумму £ 62 млн за сезон (около € 70 млн).
«Это какие-то дикие спекуляции. Совершенно необоснованно», – приводит слова представителя «Мерседеса» Sky Sport Germany со ссылкой на информационное агентство SID.
Говорилось также, что семикратный чемпион Формулы-1 может стать послом самой компании «Мерседес», заключив с ней десятилетний контракт, что ежегодно будет приносить ему € 25 млн в год. Предполагалось, что в общей сложности он заработает почти € 400 млн.
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