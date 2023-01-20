Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» сделал заявление по поводу слухов о новом контракте Льюиса Хэмилтона

«Мерседес» сделал заявление по поводу слухов о новом контракте Льюиса Хэмилтона
Комментарии

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» прокомментировала недавние слухи по поводу нового контракта британского пилота Льюиса Хэмилтона. Ранее сообщалось, будто бы Хэмилтон получил от «Мерседеса» предложение нового соглашения на сумму £ 62 млн за сезон (около € 70 млн).

«Это какие-то дикие спекуляции. Совершенно необоснованно», – приводит слова представителя «Мерседеса» Sky Sport Germany со ссылкой на информационное агентство SID.

Говорилось также, что семикратный чемпион Формулы-1 может стать послом самой компании «Мерседес», заключив с ней десятилетний контракт, что ежегодно будет приносить ему € 25 млн в год. Предполагалось, что в общей сложности он заработает почти € 400 млн.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:

Новость по теме
В Sky Sports отреагировали на новость о контракте Льюиса Хэмилтона на £ 62 млн за сезон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023