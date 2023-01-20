Леклер, Гасли и Окон посетили матч НБА в Париже. Фото

Пилоты Формулы-1 Шарль Леклер («Феррари»), Пьер Гасли («Альпин») и Эстебан Окон («Альпин») побывали на матче регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз» (108:126), который состоялся в Париже. Соответствующими снимками они поделились у себя в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов. Шарль набрал 308 очков. Гасли за время выступления в сезоне-2022 заработал 23 балла и занял 14-ю позицию. Окон с 92 очками оказался на восьмом месте. Чемпионом стал голландский гонщик из австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Титул он завоевал второй раз подряд.

Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске: