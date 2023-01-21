Друг Михаэля Шумахера тайком сфотографировал гонщика и пытался продать снимки за £ 1 млн

Один из друзей легендарного немецкого гонщика, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в 2016 году пытался продать фотографии экс-пилота Формулы-1, сообщает Daily Express.
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте и с тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно, а семья гонщика старается сохранять информацию о личной жизни гонщика в тайне.
Однако в 2016 году один из приятелей Шумахера посетил дом Михаэля под предлогом того, что пришёл навестить гонщика, и тайно сделал несколько фотографий. Затем человек, чьё имя остаётся неизвестным, предлагал различным новостным агентствам выкупить фотографии за £ 1 млн. Это были бы первые фотографии Михаэля Шумахера, которые показали публике после ужасной травмы.
Немецкая прокуратура отмечает, что пока не знает, кто именно стоял за этим поступком.
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