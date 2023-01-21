В «Ауди» отметили важность лимита бюджетов для их решения прийти в Формулу-1
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Управляющий директор «Ауди» Себастьян Грэмс признался, что ограничение бюджетов сыграло важную роль в решении концерна прийти в Формулу-1.
«Для нас очень важны наши отношения с клиентами на рынке дорожных автомобилей, поэтому гоночная программа, особенно такая серьёзная, как в Формуле-1, не должна сказываться на средствах на разработку машин. Решение прийти в Формулу-1 было принято после того, как были утверждены новый технический регламент и чёткое ограничение бюджета, в рамках которого должны работать вы и ваши соперники.
Это было важно для нас. Мы не хотели бы тратить бесконечные суммы на Формулу-1. Для нас Ф-1 — гоночная серия, которая поможет рассказать о марке «Ауди» на мировом уровне», — приводит слова Себастьяна Грэмса Autocar.
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